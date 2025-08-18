Bittere Diagnose: Rapid-Verteidiger fällt lange aus

Wie befürchtet muss der SK Rapid für längere Zeit auf Innenverteidiger Jean Marcelin verzichten.

Nach seiner Verletzung im Heimspiel gegen den SCR Altach brachte eine MR-Untersuchung die bittere Gewissheit: Der 25-jährige Franzose hat sich eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Die Ausfallzeit wird mehrere Monate betragen – ein Comeback noch in der laufenden Saison 2025/26 ist damit stark gefährdet.

VIDEO: Rapid-Verteidiger Marcelin verletzt sich gegen Altach

Foto: GEPA