Bittere Nachricht für Stuttgart: Undav fällt aus

Eine MRT-Untersuchung hat ergeben, dass Deniz Undav dem VfB Stuttgart mehrere Wochen fehlen wird.

Deniz Undav hatte bereits die letzte Bundesliga-Partie vor der Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt (2:3) und die Nations-League-Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina (7:0) und Ungarn (1:1) verletzungsbedingt verpasst. Nun fehlt der Stürmer dem VfB Stuttgart weitere Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich am Mittwochvormittag beim Training zugezogen hat. Das gaben die Schwaben am Donnerstagnachmittag bekannt.

Damit wird Undav nicht nur am Samstag gegen den VfL Bochum nicht zur Verfügung stehen. Auch weitere Partien in der Bundesliga sowie in der Champions League als auch im DFB-Pokal wird der 28-Jährige verpassen.

