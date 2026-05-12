Bittere Pleite für Elche: Affengruber-Club zittert um Klassenerhalt

Für David Affengruber und seinen Club Elche bleibt der Abstiegskampf in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf Messers Schneide.

Der Aufsteiger verlor Dienstagabend in der 36. LaLiga-Runde bei Betis Sevilla in Unterzahl 1:2 und ist als Tabellen-14. mit 39 Zählern punktgleich mit Girona, das als 18. den ersten Abstiegsplatz belegt, aber ein Spiel weniger ausgetragen hat. Elche wurde zudem vom bisherigen Vorletzten Levante eingeholt, das 3:2 bei Celta de Vigo gewann.

Affengruber spielte in Elches Innenverteidigung durch, sein Abwehrkollege Leo Petrot sah in der 49. Minute nach Foulspiel Rot. Knapp 20 Minuten später schoss Pablo Fornals Betis zum Sieg.

Atlético zurück in der Erfolgsspur

Atlético Madrid hat das Champions-League-Aus mit Verzögerung verarbeitet und zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Rojiblancos setzten sich nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen am drittletzten Spieltag von Spaniens La Liga 2:1 (1:0) bei CA Osasuna durch und sicherten Platz vier damit endgültig ab.

Die früheren Leipziger Ademola Lookman (15., Handelfmeter) und Alexander Sörloth (71.) trafen für die gnadenlos effektiven Gäste. Madrids Außenverteidiger Marcos Llorente sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (79.), doch der Treffer von Kike Barja (90.+1) kam für Osasuna zu spät.

Atlético hatte nach dem Halbfinal-Aus in der Königsklasse gegen den FC Arsenal (0:0/0:1) auch in der Liga gegen Celta Vigo verloren (0:1). Letzte Gegner in dieser Spielzeit sind der FC Girona und der FC Villarreal, der bei einem Spiel weniger drei Punkte vor Madrid Dritter ist.

(APA/SID) / Bild: Imago