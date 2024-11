Bitterer Baumann-Patzer: Ilzer verliert mit Hoffenheim bei Braga

Die TSG Hoffenheim hat eingeleitet von einem bitteren Patzer von Oliver Baumann einen weiteren Rückschlag in der Europa League kassiert.

Nur fünf Tage nach dem perfekten Einstand von Trainer Christian Ilzer unterlag der deutsche Bundesligist bei Sporting Braga mit 0:3 (0:2) und musste die erste Niederlage unter ihrem neuen Coach einstecken.

Keeper Baumann sorgte dabei selbst für den Fehlstart in die Partie – ein Pass des Nationaltorhüters landete im Strafraum bei Bruma, der eiskalt abschloss (2.). Wenig später musste Baumann erneut hinter sich greifen, Roger Fernandes (8.) erhöhte. In der Nachspielzeit traf Vitor Carvalho (90.+5) zum Entstand.

TSG muss ums Weiterkommen bangen

Mit nur fünf Punkten auf dem Konto muss Hoffenheim in den drei noch verbleibenden Spielen in der Ligaphase um das Weiterkommen bangen. Dabei hatte die Mannschaft erst am vergangenen Wochenende beim Debüt von Ilzer in der Bundesliga mit einem 4:3 gegen den Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig Selbstvertrauen getankt.

Die Tore im Video:

1:0 – Bruma (2.)

2:0 – R. Fernandes (8.)

3:0 – Vitor Carvalho (90+5.)

(SID) / Bild: Imago