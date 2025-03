Bizarre Statistik: Honsak als schlechtes Omen für Heidenheim?

Der Saisonverlauf für Mathias Honsak und den 1. FC Heidenheim ist mehr als skurril. Nach dem Traumstart mit der Qualifikation für die UEFA Conference League und zwei Siegen aus den ersten beiden Bundesliga-Spielen stolpern die Heidenheimer seitdem im Abstiegskampf herum. Ob die aktuelle Negativserie etwas mit der Startelf-Statistik des Österreichers zu tun hat?

Für den gebürtigen Wiener, der im vergangenen Jahr mit dem SV Darmstadt 98 abgestiegen war, ist dies keine neue Situation. In saisonübergreifend 19 Bundesliga-Starts gelang dem 28-Jährigen kein einziger Sieg. Den “Rekord” für die meisten sieglosen Startelf-Einsätze hält Michael Schmidt. Der Berliner gewann mit Hertha erstmals in seinem 24. Spiel von Beginn an.

Darf Honsak heute gegen Gladbach erstmals als Startelfspieler jubeln?

Bild: IMAGO