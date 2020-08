Black Wings verpflichten Lahoda vom VSV

Die Black Wings Linz haben am Donnerstag Stürmer Alexander Lahoda verpflichtet.

Der Salzburger stand zuletzt beim Eishockeyliga-Konkurrenten Villacher SV unter Vertrag. Die Vienna Capitals verlängerten die Zusammenarbeit mit Nationalteamstürmer Ali Wukovits. Salzburg nahm den deutschen Angreifer John Peterka vom Red-Bull-Partnerclub München leihweise bis zum DEL-Start Mitte November unter Vertrag.

New guy on the block. Alexander Lahoda. pic.twitter.com/V59iPykh0V

— Black Wings (@BlackWingsLinz) August 20, 2020