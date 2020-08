Black Wings verstärken Verteidigung mit Andrew Nielsen

Die Black Wings Linz haben ihre Verteidigung weiter verstärkt. Am Donnerstag gab der ICE-Eishockey-Club die Verpflichtung des 23-jährigen Kanadiers Andrew Nielsen (1,93 m, 103 kg) bekannt.

In den vergangenen vier Saisonen war er in der nordamerikanischen AHL aktiv. “Er ist ein sehr robuster Spieler, der einiges an Stabilität in die Mannschaft bringen wird”, sagte Club-Manager Gregor Baumgartner.

New Guy. Welcome Andrew Nielsen. @ Cindy Adachi pic.twitter.com/TQzW36VO7c — Black Wings 1992 (@BlackWingsLinz) August 27, 2020

(APA)

