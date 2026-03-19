Blamage abgewendet: Glasner und Palace zittern sich ins Viertelfinale

Trainer Oliver Glasner hat in der Conference League mit Crystal Palace die Hürde AEK Larnaka mit viel Mühe überwunden und darf weiter vom Titel träumen.

Crystal Palace war gegen Larnaca zu Hause nur zu einem torlosen Remis gekommen, schaffte auf Zypern aber dank Ismaila Sarr den nötigen 2:1-Auswärtssieg. Der Senegalese brachte die Mannschaft des Oberösterreichers Glasner in der 13. Minute in Führung und sorgte in der neunten Minute der Verlängerung auch für die Entscheidung.

Larnaca hatte durch Enric Saborit per Kopf den Ausgleich (63.) geschafft, zehn Minuten später musste der Spanier aber mit Gelb-Rot vom Platz.

Crystal Palace trifft im Viertelfinale am 9. und 16. April auf Fiorentina, das gegen Rakow nach einem 2:1-Heimsieg auch auswärts 2:1 gewann.

Alle Tore

0:1 – Sarr

1:1 – Saborit

1:2 – Sarr

Bild: Imago