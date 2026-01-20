Blau-Weiß holt Testspiel-Remis gegen serbischen Erstligisten

Der FC Blau-Weiß Linz und der serbische Erstligist FK Čukarički trennen sich am Dienstagnachmittag mit 1:1.

Bevor die Linzer am Donnerstag die Heimreise aus dem Wintertrainingslager antreten, stand am Dienstag noch ein Testspiel gegen den serbischen Erstligisten FK Čukarički an. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause erzielte Alem Pasic in der zweiten Halbzeit den Ausgleichstreffer. Damit spielen die Linzer im dritten Spiel unter Michael Köllner zum dritten Mal Unentschieden. Zuvor endeten die Spiele 0:0 gegen Zlin aus Tschechien und 2:2 gegen Hertha Wels.

„Testspiele sind für einen Trainer immer kleine Zwischenbilanzen. Man sieht, ob das, was man im Training erarbeitet hat, im Spiel greift. Ich glaube, wir haben heute schon gesehen, dass wir vorankommen – sowohl im Training als auch in unserem Spiel. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass noch ein Stück Weg vor uns liegt. Ich bin zufrieden damit, wie sich die Mannschaft heute präsentiert hat. Nach dem 0:1, das wir uns in großen Teilen selbst zuzuschreiben haben, haben wir eine gute Reaktion gezeigt. Wir waren hartnäckig auf den Ausgleich aus und hatten am Ende auch Chancen auf den Siegtreffer. Schade, dass es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat. Entscheidend ist aber, dass wir sehen, was bereits funktioniert und wo wir weiter ansetzen müssen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber sie wird ein kleines Stück weniger, weil einige Dinge schon richtig gut laufen“, so Cheftrainer Michael Köllner.

(FC Blau-Weiß Linz/Red.)

Bild: GEPA