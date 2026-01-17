Hiobsbotschaft für Blau-Weiß: Torhüter Baier fällt lange aus
Schlechte Nachrichten für Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz und seinen Torhüter Viktor Baier!
Wie die Linzer mitteilen, zog sich der Schlussmann im heutigen Testspiel gegen den FC Zlin einen Achillessehnenriss zu. Der Torhüter wird bereits morgen nach Tschechien fliegen und dort operiert.
Verletzungssorgen um Blau-Weiß-Goalie Baier – nur Altach gewinnt Testspiel
Für Blau-Weiß stellt die schwere Verletzung einen großen Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg dar, da der Stammgoalie wohl mehrere Monate ausfallen wird. Beim Test im türkischen Belek hatte sich der Torhüter die Verletzung schon nach knapp einer halben Stunde ohne Fremdeinwirkung zugezogen. Baier war erst im Sommer als Leihspieler nach Linz gewechselt. Er bestritt aber alle 20 bisherigen Saison-Pflichtspiele der Oberösterreicher und debütierte erstmals in Tschechiens U21-Nationalteam.
Beitragsbild: GEPA.