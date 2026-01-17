Nur der SCR Altach fährt am heutigen Testspieltag einen vollen Erfolg ein – bei Blau-Weiß Linz sind indes die Sorgen über eine Verletzung größer als der Ärger nach einem Remis.

Der SCR Altach gewinnt als einziges Team der ADMIRAL Bundesliga sein heutiges Testspiel: Gegen Zweitligist FAC siegen die Vorarlberger mit 2:0. Die Tore fielen durch ein FAC-Eigentor durch Marcus Maier (8.) sowie einen Treffer von SCRA-Profi Anteo Fetahu (75.).

Weniger erfolgreich verliefen die Tests für zwei oberösterreichische Erstligisten: Die SV Ried unterlag dem polnischen Gegner Gornik Zabrze in einem 120-minütigen Testspiel mit 1:2. Das einzige SVR-Tor erzielte Jonas Ablinger per Kopf in der 84. Minute.

Knieverletzung? Sorge um Blau-Weiß-Goalie Baier

Kein Tore gab es hingegen beim 0:0-Remis des Liga-Schlusslichts gegen den tschechischen FC Zlin. Große Sorge herrscht um Schlussmann Viktor Baier, der gegen seine Landsmänner verletzt vom Platz getragen musste. Der Torhüter verletzte sich davor ohne Fremdeinwirkung am Knie und blieb mehrere Minuten lang liegen. Eine genauere Diagnose vonseiten der Linzer steht derzeit noch aus.

Eine langwierige Verletzung Baiers wäre ein herber Rückschlag für die blau-weißen Hoffnungen auf den Ligaverbleib. Der tschechische U21-Schlussmann bestritt alle 17 Herbst-Spiele in der Bundesliga und feierte erst gestern seinen 21. Geburtstag.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Ergebnisse von Testspielen österreichischer Fußball-Clubs am Samstag:

SCR Altach – FAC 2:0 (1:0). Wien/ÖFB-Campus. Tore: Maier (8./Eigentor), Fetahu (75.)

SV Ried – Gornik Zabrze (POL) 1:2 (0:2). Antalya. Ried-Tor: Ablinger (94.). Anm.: Das Spiel ging über 2 x 60 Minuten.

FC Blau-Weiß Linz – FC Zlin (CZE) 0:0. Belek

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.