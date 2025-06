Blau-Weiß Linz feiert souveränen Testspielerfolg

Nach dem Trainingsstart am Montag bestritt der FC Blau-Weiß Linz am Freitag sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung.

Der Bundesligist war zu Gast in Mitterkirchen. Gespielt wurde gegen eine Bezirksauswahl aus Perg, die sich aus Spielern von Klubs aus der näheren Umgebung zusammensetzte. Nach einer 4:0-Halbzeitführung gewinnt die Mannschaft rund um Interimstrainer Andreas Gahleitner am Ende mit 6:0.

Die Torschützen: Seidl (5. und 26.), Pirkl (10.), Maier (39.), Briedl (70.), Varesi-Strauß (81.)

„Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, hatten sehr gute Abläufe, viele Torchancen und haben dann nach 10 Minuten bereits mit 2:0 geführt. Auch die neuen Spieler haben sich schon sehr gut integriert und in das Spiel eingefügt. Klar ist noch nicht alles so, wie es schlussendlich sein soll. Aber alles in allem war es ein sehr guter Test, mit dem wir sehr zufrieden sind“, resümiert Interimstrainer Andreas Gahleitner.

Bild: GEPA