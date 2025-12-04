Blau-Weiß Linz gibt ersten Wintertransfer bekannt

Bundesliga-Schlusslicht FC Blau-Weiß Linz gibt vor der Winterpause noch einen Neuzugang im Mittelfeld bekannt. Isak Dahlqvist wechselt vom schwedischen Klub Örgryte IS zu den Blau-Weißen und unterschreibt bis 2028.

Der 24-jährige Schwede, der zumeist auf den Flügelpositionen agiert, begann im Nachwuchs des schwedischen Erstligisten IFK Göteborg und wechselte im Winter 2022 zum Örgryte IS, für den er 119 Pflichtspiele bestritt. Dahlqvist fixierte mit dem Örgryte IS kürzlich den Aufstieg in die erste schwedische Liga.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Den Transfer von Isak konnten wir schon vor einiger Zeit abwickeln, und nachdem er letzte Woche noch den Aufstieg in die 1. Liga mit seinem bisherigen Klub fixieren konnte, freut es mich sehr, dass er ab Jänner zu uns stoßen wird. Isak hat vor allem in den letzten beiden Saisonen sowohl als linker als auch als rechter Wingback gespielt und bringt viele Fähigkeiten mit, die für uns auf dieser Position wichtig sind. Seine Qualitäten im Offensivbereich sind seine größte Stärke, was er in der Vorsaison mit sechs Toren und elf Assists eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, sagt Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

Artikelbild: Imago