Blau-Weiß Linz gibt Vertragsauflösung bekannt

Der FC Blau-Weiß Linz hat die Leihe von Torhüter Viktor Baier vorzeitig beendet.

Der Klub einigte sich nach der schweren Verletzung (Achillessehnenriss) des 21-Jährigen im gegenseitigen Einvernehmen mit Viktoria Pilsen und dem Spieler auf eine Vertragsauflösung.

Baier war im vergangenen Sommer von Viktoria Pilsen nach Linz gewechselt und absolvierte 20 Pflichtspiele als Stammtorhüter der Blau-Weißen. Nach einer Operation in Tschechien wird der tschechische Schlussmann seine Rehabilitation beim Stammverein fortsetzen.

Durch die vorzeitige Beendigung der Leihe soll Baier in seinem gewohnten Umfeld optimale Voraussetzungen für seine vollständige Genesung erhalten.

Mantl ersetzt Baier

Blau-Weiß Linz reagierte im Winter auf den Ausfall von Baier und nahm Nico Mantl vom FC Arouca bis zum Saisonende auf Leihbasis unter Vertrag.

(Red.)

Bild: GEPA