Offiziell: Mörec neuer Cheftrainer bei Blau-Weiß Linz

Mitja Mörec übernimmt das Cheftraineramt bei Blau-Weiß Linz. Die Linzer gaben den Nachfolger des in die Schweiz abgewanderten Gerald Scheiblehner am Samstagmittag bekannt.

Wie bereits erwartet fiel die Wahl auf den zuvor beim FAC tätigen Mörec, der einen Vertrag für zwei Jahre bis Sommer 2027 unterschrieb. Als Aktiver kickte der 42-Jährige unter anderem für Sturm Graz und CSKA Sofia und absolvierte 14 Länderspiele für das slowenische Nationalteam.

Seit 2021 war Mörec als Cheftrainer beim Floridsdorfer AC tätig, in der Saison 2021/22 feierte er mit den Wienern den Vizemeistertitel in der 2. Liga. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Blau-Weiß Linz. Ich sehe großes Potenzial im Verein und blicke der gemeinsamen Arbeit mit dem Team mit großer Motivation entgegen“, wurde er in einer Aussendung des Clubs zitiert. „Unser Ziel ist es, die Identität des Vereins zu bewahren, mutigen und aktiven Fußball zu spielen, Spieler gezielt weiterzuentwickeln und als Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen.“

Vorschusslorbeeren von Peschek

Der Klub hatte am 23. Juni Scheiblehners Abschied nach vier erfolgreichen Jahren in Linz publik gemacht. Der Oberösterreicher ist neuer Trainer beim Grasshopper Club in Zürich, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Scheiblehner hatte mit Blau-Weiß im Frühjahr 2023 in der letzten Runde den Aufstieg in die Bundesliga geschafft, in der abgeschlossenen Saison 2024/25 spielte der Verein erstmals in der Meistergruppe mit und belegte den sechsten Platz.

Mörec wird zugetraut, diesen Weg weiterführen zu können. Er habe sich nach einem „umfangreichen Prozess, inklusive Hearings, zahlreichen Gesprächen und Einbeziehung von Daten“ als klare Nummer eins herauskristallisiert, verriet Geschäftsführer Christoph Peschek.

Der Ex-Profi stehe „für ehrliche, harte Arbeit, Intensität und eine klare Struktur“, fügte er hinzu. „Unser gemeinsames vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt und die Etablierung als mittelständischer Bundesligist.“

Auch Schößwendter spart nicht mit Lob

„Uns war am allerwichtigsten, dass der neue Trainer sowohl menschlich als auch sportlich hohe Fähigkeiten und große Qualitäten mitbringt“, führte Sportdirektor Christoph Schößwendter an. Mörec „bringt nicht nur jede Menge Erfahrung als ehemaliger Fußballprofi und erfolgreicher Cheftrainer mit, sondern wird mit seiner Idee von Fußball gemeinsam mit allen Beteiligten unseren bisherigen erfolgreichen Weg fortsetzen und weiterentwickeln“.

Blau-Weiß Linz startet am 3. August mit einem Auswärtsspiel gegen Rapid in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga. Eine Woche zuvor steht noch die Cuppartie beim SK Treibach an.

(APA)/Bild: GEPA