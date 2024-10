Blau-Weiß Linz verlängert mit Geschäftsführer Peschek

Der FC Blau-Weiß Linz hat den Vertrag mit Geschäftsführer Christoph Peschek um drei Jahre bis 2028 verlängert. Das geben die Oberösterreicher am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den Wolfsberger AC (Samstag, ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) bekannt.

Der 40-jährige ist seit Februar 2023 in der Geschäftsführung von Blau-Weiß tätig. Wenige Monate nach Pescheks Amtsantritt schafften die Linzer den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. Mit Platz drei in der Qualifikationsgruppe schafften die Oberösterreicher in der vergangenen Saison den Klassenerhalt. Aktuell steht Blau-Weiß nach einem starken Saisonstart auf Rang drei.

Zuvor war der ehemalige Politiker aus Wien Vize-Präsident (2013-2015) und Finanz-Geschäftsführer des SK Rapid (2015-2022).

Blau-Weiß Linz steht in dieser Saison vor weiteren wichtigen Personalentscheidungen. Die Verträge von Trainer Gerald Scheiblehner und Sportdirektor Christoph Schösswendter laufen im Sommer aus.

Scheiblehner sagte Ende September bei DAB | Der Audiobeweis zu seiner Vertragssituation: „Wenn der Geschäftsführer einen neuen Vertrag hat, wird er mit dem Sportdirektor ein Gespräch führen. Wenn der Sportdirektor einen Vertrag hat, hoffen wir, dass irgendwann Zeit für mich und das Trainerteam ist. Bis Sommer bin ich auf jeden Fall da und hoffe, dass die Zusammenarbeit weitergeht.“

Artikelbild: GEPA