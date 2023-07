Blau-Weiß Linz verliert bei Stadioneröffnung gegen PSV Eindhoven

Blau-Weiß Linz hat zur Eröffnung des Hofmann-Personal Stadions ein Testspiel über 120 Minuten gegen den niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven mit 1:2 verloren.

Ronivaldo hatte die Linzer kurz nach seiner Einwechslung nach etwas mehr als drei Spielminuten per Traumtor mit 1:0 in Führung gebracht. Der Stürmer kam für Christoph Schösswendter in die Partie, der zum Abschied von seiner Profikarriere noch einmal auf dem Feld stand. Xavi Simons per Elfmeter und Ricardo Pepi drehten die Partie noch innerhalb der ersten 25 Minuten.

