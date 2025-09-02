Blau-Weiß Linz verstärkt sich in der Abwehr

Der FC Blau-Weiß Linz hat sich mit Abwehrspieler David Bumberger verstärkt.

Er unterschreibt einen Vertrag für die Saison 2025/26. Zuletzt war der 26-jährige Oberösterreicher bei der SV Ried unter Vertrag, für die er 54 Pflichtspiele absolvierte. Davor spielte er unter anderem beim SCR Altach und Vorwärts Steyr.

„David bringt mit seinen Fähigkeiten und seiner Physis viele Punkte mit, die für uns auf der Position des Außenverteidigers sehr wichtig sind. Noch dazu hat er vor allem in den letzten beiden Jahren in einem System mit ähnlichen Abläufen und Verhaltensweisen gespielt. Nach einer sehr unglücklichen Verletzung im letzten Spiel der Vorsaison ist er jetzt wieder, nach Aufbautrainings und Reha-Maßnahmen unter anderem mit unserem Physio-Team, voll fit und bereit dazu, auf der linken Seite den Konkurrenzkampf zu beleben. Es freut mich sehr, dass David zumindest für diese Saison ein wertvoller Teil unseres Kaders sein wird“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Ich bin hierhergekommen, um Gas zu geben und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Jetzt kann es losgehen – auf eine siegreiche Zeit in Blau und Weiß!“, sagt David Bumberger.

Quelle + Beitragsbild: FC Blau-Weiß Linz