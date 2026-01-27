Blau-Weiß Linz verstärkt sich mit Mittelfeldspieler

Bundesliga-Schlusslicht FC Blau-Weiß Linz hat sich für das Frühjahr noch einmal im Mittelfeld verstärkt.

Cheick Conde wechselt vom italienischen Zweitligisten Venezia FC leihweise zu den Linzern. Die Leihe des 25-jährigen Guineers läuft bis Saisonende. Conde war in Europa seit 2019 unter anderem für den FC Zlin und den FC Zürich tätig. Für letzteren absolvierte der Mittelfeldmann 97 Pflichtspiele, unter anderem auch in der UEFA Europa League.

Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter sagt in einer Vereinsaussendung zum Transfer: „Cheick ist ein Spieler, der sehr viel Qualität und vor allem auch Mentalität mitbringt, was er vor allem in den 2 1/2 Jahren in Zürich eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Durch seine enorme Physis und Zweikampfstärke soll er uns in den verbleibenden 15 Runden mehr Stabilität und damit dem gesamten Team mehr Sicherheit geben.“

(Blau-Weiß Linz) / Bild: Blau-Weiß Linz