Blau-Weiß-Trainersuche spitzt sich zu: Dieser Kandidat ist raus

Die Trainersuche bei Blau-Weiß Linz geht in die finale Phase. Ex-Austria-Coach Michael Wimmer steht nach Sky-Informationen nicht mehr auf der Liste von Blau-Weiß. Der Deutsche ist noch bis Sommer 2027 beim deutschen Drittligisten Jahn Regensburg unter Vertrag.

Admira-Trainer und Sky-Experte Thomas Silberberger sowie Michael Köllner (derzeit vereinslos, zuletzt beim FC Ingolstadt) haben weiterhin gute Karten – genauso wie „Mr X.“ Da sich die Trainersuche nun doch wieder zieht ist es gut möglich, dass die Verantwortlichen darauf warten, dass das Trainerkarussel Fahrt aufnimmt und sich so neue Möglichkeiten ergeben.

Sportdirektor Christoph Schösswendter im Sky-Interview zur Trainersuche (14.12.)

Das Bundesliga-Schlusslicht trennte sich Ende November nach einer Niederlagenserie von Trainer Mitja Mörec, der im Sommer von Gerald Scheiblehner übernahm.

