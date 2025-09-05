Blau-Weiß verstärkt sich mit Ex-LASK-Profi

Kurz nach dem offiziellen Ende der Transferzeit präsentiert Blau-Weiß Linz doch noch einen Neuzugang: Mit Dominik Reiter wechselt ein Bundesliga-erprobter Profi zum aktuellen Liga-Schlusslicht.

Der ehemalige Profi des LASK sowie des SCR Altach war nach einem Georgien-Gastspiel vereinslos und darf deshalb noch in Linz anheuern. Der Offensivspieler unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison. Vor seiner Zeit bei Dinamo Tiflis bestritt Reiter insgesamt 98 Erstligaspiele.

„Es freut mich sehr, dass Dominik ab sofort Teil unserer Mannschaft sein wird. Neben seiner Erfahrung bringt er vor allem jede Menge Leidenschaft und eine gute Energie mit. Durch ihn werden wir auf der rechten Seite flexibler sein, mit seiner Dynamik und Wucht besitzt er wichtige Aspekte, die unserem Spiel guttun werden“, wird Sportdirektor Christoph Schösswendter via Aussendung zitiert.

Blau-Weiß-Neuzugang Reiter „möchte Erfahrungen einbringen“

„Nach meiner Zeit im Ausland freue ich mich sehr, wieder in Oberösterreich zu sein. Ich möchte meine Erfahrungen einbringen und gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen“, erklärt indes der Neuzugang.

Emotionaler Jubel: Reiters Bundesliga-Tor gegen die Admria 2022

