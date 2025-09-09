Bleibt in der Schweiz: Neuer Klub für Ex-Austrianer Polster

Der ehemalige Austria-Wien-Profi Manuel Polster wird in der kommenden Saison für den Schweizer Zweitligisten Stade Nyonnais auflaufen.

Sein Stammklub FC Lausanne-Sport, zu dem er im Sommer 2024 gewechselt war, leiht den 22-jährigen Wiener bis Saisonende aus, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Bei Lausanne kam Polster in der abgelaufenen Saison auf lediglich 15 Pflichtspieleinsätze, in denen er 2 Torvorlagen beisteuerte.

Der Linksaußen durchlief bis zur U21 sämtliche österreichische Nachwuchsauswahlen. Von 2022 bis 2024 lief Polster in der ADMIRAL Bundesliga für die Wiener Austria auf (57 Einsätze: 2 Tore, 8 Assists).

(Red.) / Bild: Imago