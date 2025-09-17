Blitzstart und Last-Minute-Tor! Liverpool feiert Sieg gegen Atletico

Der FC Liverpool feierte am 1. Spieltag in der UEFA Champions League einen 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid.

Bei Liverpool gab Millionen-Stürmer Alexander Isak sein Pflichtspiel-Debüt. Der 25-jährige Schwede stand zwei Wochen nach seinem 125 Millionen Pfund (145 Mio. Euro) schweren Transfer vom Ligarivalen Newcastle in der Startformation. Jubeln ließ die „Reds“ anfangs aber Mohamed Salah. Erst fälschte Andy Robertson einen Freistoß des Ägypters ins Tor ab (4.), zwei Minuten später traf Salah selbst.

Zwei Tore von Marcos Llorente bescherten Atletico den zwischenzeitlichen Ausgleich. Kurz vor der Pause traf der Mittelfeldmann mit dem „Spitz“ (45.+3), in der 81. Minute bejubelte er einen abgefälschten Volley von der Strafraumgrenze (81.). Kapitän Virgil van Dijk rettete Liverpool in der Nachspielzeit aber die drei Punkte. Der Niederländer versenkte einen Eckball von Dominik Szoboszlai in der 92. Minute per Kopf.

PSG gab sich auch ohne den am Oberschenkel verletzten Stürmerstar Ousmane Dembele gegen Atalanta keine Blöße. Kapitän Marquinhos traf nach Vorarbeit von Fabian Ruiz bereits in der 3. Minute. Der Titelverteidiger ließ danach weitere Großchancen aus, ehe Khvicha Kvaratskhelia mit einem sehenswerten Schuss nachlegte (39.). Bradley Barcola vergab per schwach geschossenem Elfmeter nach Foul an Marquinhos die Chance auf das 3:0 (44.), dieses besorgte nach Seitenwechsel Nuno Mendes mit einem Schuss ins kurze Eck (52.). Für den Schlusspunkt sorgte Goncalo Ramos (91.).

