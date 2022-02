Keinen Sieger gibt es im Duell zwischen Norwich City und Crystal Palace.

Teemu Pukki bringt Norwich bereits in der ersten Spielminute mit 1:0 in Front. Wilfried Zaha egalisiert in Minute 60 für Palace und hat nur drei Minuten später die Führung auf dem Fuß. Der Palace-Star rutscht beim Elfmeter allerdings unglücklich weg und vergibt – so bleibt es beim 1:1.

Bild: Imago