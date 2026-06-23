Blockbuster-Trade in der NBA! Antetokounmpo wechselt nach Miami

Der zweimalige Liga-MVP Giannis Antetokounmpo wechselt Medienberichten zufolge von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat. Das berichtet zuerst ESPN.

Demnach ist der 31 Jahre alte Grieche Teil eines großen Tauschgeschäfts: Neben Antetokounmpo wechselt auch Bobby Portis nach Miami, dafür erhalten die Bucks unter anderem vier Spieler sowie drei Erstrundenpicks für den Draft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Antetokounmpo wurde 2013 von Milwaukee gedraftet und führte die Franchise 2021 zum ersten Titel seit 50 Jahren. 2019 und 2020 wurde er zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt. Miami, die seit 2013 auf einen Meistertitel wartet, ist der zweite Klub des 2,11 m großen Ausnahmekönners. Auch die Boston Celtics sollen sich um eine Verpflichtung des Griechen bemüht haben.

Die Bucks hatten in der abgelaufenen Saison die Playoffs verpasst, Antetokounmpo soll bei der Franchise immer wieder seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. In der vergangenen Saison hatte der 31-Jährige mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen.