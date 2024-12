Bob-Weltcupauftakt: Beierl & Treichl auf Spitzenplätze aus

Die österreichischen Bob-Teams erhoffen sich beim Weltcup-Saisonauftakt am Wochenende in Altenberg Spitzenplätze. Markus Treichl tritt am Samstag im Zweier mit Daiyehan Nichols-Bardi an, bessere Chancen hat der Tiroler aber am Sonntag im Vierer. Bei den Frauen will Katrin Beierl im Mono- und im Zweier vorne mitmischen.

„Mit der bisherigen Vorbereitung sind wir sehr zufrieden. Unser Team hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Auch in puncto Material konnten wir einen wichtigen Schritt nach vorne machen“, sagte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer und ergänzte: „Speziell im Viererbob sehen wir gute Chancen, dass wir in die Top sechs fahren können. Kati (Anm.: Beierl) hat sich ebenfalls prima präsentiert, auch wenn sie in den letzten Tagen ein wenig gekränkelt hat – da ist im Zweierbob ebenfalls ein Top-sechs-Ergebnis drinnen.“

Treichl zeigte sich ebenfalls optimistisch. „Wir haben ein neues Lenksystem, daher muss ich mich etwas anders verhalten. Aber ich denke, ich habe mich sehr gut herangetastet und eine wirklich gute Linie gefunden. Wir sind als Team super drauf, das wollen wir jetzt vom Start bis ins Ziel zeigen“, sagte der Tiroler. Im Vierer tritt er mit seiner Standardbesetzung Markus Sammer, Sascha Stepan und Kristian Huber an. Beierls Anschieberin ist Anna Schenk. „Die Bahn ist speziell. Ich bin dort schon einmal richtig durchgerutscht. Deswegen habe nicht nur ich großen Respekt vor dieser Strecke. Die kleinsten Fehler werden sofort bestraft. Daher war es gut, dass wir uns in den letzten Tagen herantasten konnten, bevor es ans Eingemachte geht“, sagte Beierl.

Flock verpasst Podest in Altenberg knapp

Janine Flock hat am Freitag beim Skeleton-Weltcup in Altenberg das Podest hauchdünn verpasst. Als Vierte fehlten der 35-jährigen Tirolerin zwei Hundertstelsekunden auf Platz zwei bzw. eine auf Platz drei. Der Sieg ging mit hoher Startnummer an die Belgierin Kim Meylemans, die 0,20 Sek. schneller war als Susanne Kreher, deren deutsche Landsfrau Hannah Neise lag unmittelbar dahinter. Flock liegt nach vier von acht Weltcupbewerben an zweiter Stelle, 66 Zähler hinter Neise.

Bei den Männern landete Samuel Maier auf Rang zehn. Der Sieg ging zum vierten Mal in dieser Saison im ebensovielten Rennen an den deutschen Christopher Grotheer vor den Briten Matt Weston (+0,03) und Marcus Wyatt (+0,04). Mit Alexander Schlintner (16.) kam ein weiterer Österreicher in die Top 20. Es folgte noch ein Mixedbewerb (17.00 Uhr).

