Bochum rettet sich mit Sieg bei Union Berlin vor Direktabstieg

Der VfL Bochum hat am Sonntag im Kampf gegen den Abstieg aus der deutschen Fußball-Bundesliga einen im Endeffekt vielleicht entscheidenden 4:3-(3:0)-Sieg bei Union Berlin gelandet. Während die Bochumer, bei denen Kevin Stöger im Mittelfeld durchspielte, als derzeit 14. in den letzten zwei Runden im schlechtesten Fall nur noch auf den Relegationsplatz abrutschen könnten, ist der für die Berliner nun zum noch größeren Thema geworden.

Für das Team von Nenad Bjelica resultierte aus den vergangenen sechs Runden damit nur ein Zähler. Club-Präsident Dirk Zingler hatte vor dem Match betont, dass eine Trennung nach der Saison vom Ex-Austria-Wien-Coach kein Thema sei. Gegen Bochum wachten die ohne Ersatzmann Christopher Trimmel auskommenden Berliner nach einer desolat gestalteten ersten Hälfte erst nach der Pause und im Endeffekt zu spät auf. Mehr als der zweimalige Anschlusstreffer war nicht mehr drinnen. Durch das 3:4 hat nun der Vorletzte Köln noch eine kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Mainz hat am Abend die Möglichkeit, mit einem Sieg in Heidenheim Union Berlin auf den Relegationsrang zu verdrängen. Davor bemüht sich Meister Bayer Leverkusen bei Eintracht Frankfurt darum, in dieser Saison weiter unbesiegt zu bleiben.

(APA) / Artikelbild: Imago