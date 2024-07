Trotz klarer Führung: Bogenschützin Straka scheitert in erster K.o.-Runde

Bogenschützin Elisabeth Straka ist bei den Olympischen Spielen in Paris bereits in der ersten K.o.-Runde gescheitert.

Die Niederösterreicherinnen lag am Mittwoch vor dem Invalidendom gegen Quinty Roeffen aus den Niederlanden nach zwei Sätzen mit 4:0 in Front, verlor am Ende aber 4:6. Vergangenen Donnerstag hatte Straka in der Platzierungsrunde mit österreichischem Rekord von 667 Punkten und Rang zehn noch Aufsehen erregt.

Straka gelang gegen Roeffen ein Auftakt nach Maß. Ein nahezu perfekter erster Satz (29 Punkte) sowie ein perfekter zweiter mit drei Treffern ins 10er-Segment brachten die klare Führung. Anschließend riss bei der 24-Jährigen aber der Faden.

Drei verlorene Sätze in Folge bedeuteten das Olympia-Aus. Damit setzte sich eine bescheidene Serie fort. Noch nie war eine österreichische Bogenschützin bei Olympia über die erste K.o.-Runde hinausgekommen.

