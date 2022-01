Bologna-Coach über Arnautovic: „Ständig hat er etwas“

Die Stimmung beim FC Bologna war definitiv schon besser – Fünf der letzten sechs Serie-A-Spiele verlor der Arnautovic-Klub, in der Tabelle rutschte man auf Rang 13 ab. Die Negativserie führt der Trainer auch auf die jüngsten Corona-Erkrankungen zurück: „Wir können seit zwei Wochen nicht mehr vernünftig trainieren“, so Sinisa Mihajlovic.

Neben den Corona-Erkrankten gesellte sich nun Sorgenkind Arnautovic. Gegen Napoli musste der ÖFB-Teamspieler, aufgrund von muskulären Problemen, vorzeitig ausgewechselt werden. „Fragt doch Marko selbst, was ihm fehlt, er hat ständig etwas“, reagierte Trainer Mihajlovic nach dem Spiel verärgert.

Zugleich nahm der Coach seinen Stürmer in Schutz: „Obwohl er nicht topfit ist, wollte er es unbedingt probieren.“ Arnautovic ist etwas ratlos: „Ich weiß nicht, was derzeit mit meinen Beinen los ist. Zuletzt fühlte ich mich einige Tage gut, dann schlechter, und im Spiel gegen Napoli war es ein einziges Desaster. Ich verspüre Schmerzen, muss das einfach in den Griff kriegen“, wird der Stürmer in der „Krone“ zitiert.

