Der FC Bologna hat am Sonntag den ersten Saisonsieg bejubeln dürfen. Die Norditaliener gewannen in der fünften Runde der italienischen Fußball-Serie-A auswärts bei Nachzügler Monza mit 2:1 (1:1).

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch stand erstmals in dieser Spielzeit nicht in der Startelf und wurde in der 78. Minute eingewechselt. Mit sechs Punkten liegt der Champions-League-Teilnehmer auf Rang elf.

(APA) / Bild: Imago