Borussia Mönchengladbach holt 19-jähriges ÖFB-Talent
Borussia Mönchengladbach hat sich für die laufende Regionalliga-Saison mit einem Offensivtalent verstärkt. Der Österreicher Jakob Zickler wechselt von Dynamo Dresden zu Borussias U23.
„Jakob ist ein spannendes Talent mit großem Entwicklungspotenzial. Offensiv ist er flexibel auf mehreren Positionen einsetzbar und bringt einen guten Torabschluss mit. Wir möchten ihm bei uns die Gelegenheit geben, im Seniorenbereich Fuß zu fassen und sich in der U23 kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.
Zickler begann seine Laufbahn in der Jugend des FC Red Bull Salzburg und wechselte im Sommer 2021 nach Deutschland zum Nachwuchs von Borussia Dortmund. Zur Saison 2023/24 schloss er sich Dynamo Dresden an. Im August 2024 debütierte er beim damaligen Drittligisten im Profibereich, kam jedoch überwiegend in der U19 zum Einsatz, für die er in der Saison 24/25 in der DFB-Nachwuchsliga 14 Tore in 20 Spielen erzielte. Die Hinrunde der laufenden Spielzeit verpasste der 19-Jährige, der 13-mal für österreichische Nachwuchsauswahlteams (U17, U18, U19) auflief, wegen einer Schulterverletzung.
Artikelbild: Imago