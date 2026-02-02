Borussia Mönchengladbach holt 19-jähriges ÖFB-Talent

Zickler begann seine Laufbahn in der Jugend des FC Red Bull Salzburg und wechselte im Sommer 2021 nach Deutschland zum Nachwuchs von Borussia Dortmund. Zur Saison 2023/24 schloss er sich Dynamo Dresden an. Im August 2024 debütierte er beim damaligen Drittligisten im Profibereich, kam jedoch überwiegend in der U19 zum Einsatz, für die er in der Saison 24/25 in der DFB-Nachwuchsliga 14 Tore in 20 Spielen erzielte. Die Hinrunde der laufenden Spielzeit verpasste der 19-Jährige, der 13-mal für österreichische Nachwuchsauswahlteams (U17, U18, U19) auflief, wegen einer Schulterverletzung.

Artikelbild: Imago