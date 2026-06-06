Bosnien-Trainer Barbarez vor WM: „Wir haben unsere Träume“

Nationaltrainer Sergej Barbarez sieht Bosnien und Herzegowina bei der Fußball-WM keineswegs chancenlos und zählt dabei auch auf Torjäger Edin Dzeko. „Wir haben unsere Träume. Wir sind nicht hier, um einfach nur dabei zu sein“, erklärte der frühere Bundesliga-Profi im Gespräch mit Sky Sport: „Wenn man Italien schlägt, darf man auch ein bisschen Anspruch haben. Und den haben wir.“

Bosnien und Herzegowina hatte den viermaligen Weltmeister in den Playoffs im Elfmeterschießen bezwungen und sich damit zum zweiten Mal nach 2014 das Ticket für eine WM-Endrunde gesichert. Eine besondere Bedeutung für den Erfolg misst Barbarez auch Altstar Dzeko (40) von Schalke 04 bei. „Sein Wert ist enorm. Man kann sich kaum ausmalen, was er für unser Land bedeutet“, betonte der 54-Jährige: „Wenn er da ist, egal in welcher Verfassung, ist das Gold wert.“

Bei dem Turnier will Barbarez versuchen, die Gruppe B mit Co-Gastgeber Kanada, Katar und der Schweiz „zu überstehen“. Für ihn persönlich sei die WM-Teilnahme ein „Traum“, sagte der frühere bosnische Nationalspieler, der während seiner aktiven Karriere in der Bundesliga für den Hamburger SV, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Hansa Rostock aufgelaufen war. Er habe „immer gesagt: Das Einzige, was mir gefehlt hat, war ein Turnier zu spielen. Jetzt bin ich als Trainer dabei. Das macht mich sehr stolz.“

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