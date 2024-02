Boston Celtics mit achtem Sieg in Folge

Die New York Knicks drohen im Play-off-Rennen der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre komfortable Ausgangsposition zu verspielen. Die New Yorker kassierten am Samstag zu Hause gegen Liga-Spitzenreiter Boston Celtics die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen und liegen in der Eastern Conference nur noch auf Platz vier. Die Boston Celtics landeten den achten Sieg in Serie und haben alle vier bisherigen Saisonduelle mit dem Rivalen aus New York gewonnen.

Die Brooklyn Nets verloren beim aktuell besten Team des Westens, den Minnesota Timberwolves, klar mit 86:101. Die Orlando Magic fuhren einen hart umkämpften 112:109-Pflichtsieg bei Liga-Schlusslicht Detroit Pistons ein. Matchwinner war Paolo Banchero, der weniger als eine Sekunde vor Spielende einen Dreipunkter verwandelte. Orlando zog mit dem 32. Saisonsieg bei 25 Niederlagen auf Platz sechs der Eastern Conference mit den Indiana Pacers gleich. Dieser würde am Saisonende den direkten Einzug ins Play-off bedeuten.

(APA)/Bild: Imago