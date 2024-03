Boston Celtics setzen Siegesserie fort

In der nordamerikanischen Basketballliga NBA haben die Boston Celtics am Montag (Ortszeit) vor eigenem Publikum mit einem 119:94 gegen die Detroit Pistons ihren sechsten Sieg in Serie gefeiert.

Die überragenden Männer beim Tabellenführer der Eastern Conference waren Jaylen Brown mit 31 Punkten und Derrick White mit 22 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists.

Play-off-Teilnahme bereits fix

Die Celtics, die ihr neuntes Heimspiel in Serie gewannen, sind bereits fix für die Play-offs qualifiziert. Für die Pistons ist dieser Traum nach der dritten Niederlage in Serie beendet.

(APA)

Beitragsbild: Imago