Boston führt Philadelphia vor

Die Boston Celtics haben am Dienstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf beeindruckende Art und Weise ihren neunten Sieg in Serie eingefahren. Der Rekordmeister führte die Philadelphia 76ers in deren eigener Halle mit 135:87 vor. Die Celtics feierten im 457. Duell mit ihrem langjährigen Erzrivalen den bisher höchsten Sieg. 25 versenkte Dreipunkter bedeuteten zudem einen Clubrekord.

Boston zog als Sechster der Eastern Conference nach Siegen mit den fünftplatzierten Sixers gleich. Philadelphia musste erneut ohne Neuerwerbung James Harden auskommen. Der Superstar, vergangene Woche in einem großen Tauschgeschäft von den Brooklyn Nets gekommen, verpasst wegen einer Oberschenkelverletzung auch das All-Star Game der Liga am Wochenende in Cleveland.

Eine der Attraktionen dort ist Giannis Antetokounmpo. Der Grieche führte seine Milwaukee Bucks am Dienstag mit 50 Punkten zu einem 128:119-Heimsieg über die Indiana Pacers. Der 27-Jährige benötigte dafür nur 21 Wurfversuche aus dem Feld. Es war sein erstes 50-Punkte-Spiel seit der entscheidenden Finalpartie der vergangenen Saison, in der die Bucks ihren ersten Meistertitel seit 50 Jahren fixiert hatten.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag: Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 124:116, Miami Heat – Dallas Mavericks 99:107, Philadelphia 76ers – Boston Celtics 87:135, Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 128:119, Minnesota Timberwolves – Charlotte Hornets 126:120 n.V., New Orleans Pelicans – Memphis Grizzles 109:121, Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 103:96

(APA)

Bild: Imago