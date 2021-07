Bottas im zweiten Freien Training vor Hamilton – Verstappen in Lauerstellung

Valtteri Bottas hat beim Training zum Formel-1-Grand-Prix von Ungarn am Freitag die Tagesbestzeit aufgestellt. Der 31-jährige Finne verwies im schnelleren zweiten Training bei über 30 Grad und Sonnenschein Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister war im Mercedes allerdings nur 27 Tausendstelsekunden langsamer als Bottas. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull.

Dem Niederländer fehlten nach seiner Bestzeit im ersten Freien Training knapp drei Zehntelsekunden auf Bottas. Von seinem Crash zuletzt im Rennen in Silverstone zeigte sich Verstappen insgesamt bestens erholt. Im WM-Klassement hat er vor dem Rennen in Ungarn an diesem Sonntag (um 15.00 Uhr live auf Sky Sport F1) acht Punkte Vorsprung auf Hamilton.

Bottas ist kein ausgewiesener Hungaroring-Liebhaber. Er hat das stets im Hochsommer stattfindende Rennen noch nie gewonnen, auch eine Pole Position war ihm noch nie vergönnt. Das steht im krassen Gegensatz zu Hamilton, der bereits sieben “Poles” besetzte und den Großen Preis von Ungarn achtmal gewann. Verstappen stand 2019 auf der Pole Position und war in den vergangenen beiden Jahren jeweils hinter Hamilton Zweiter.

Nach ihrem Unfall in Großbritannien hatten die beiden WM-Rivalen diesmal nicht wirklich Kontakt. Lediglich bei einem Boxenstopp kamen sie sich einmal ein bisschen näher.

Mit dem Großen Preis von Ungarn, bei dem Hamilton den 100. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere schaffen kann, endet die erste Saisonhälfte. Nach den Formel-1-Ferien geht es am letzten August-Wochenende im belgischen Spa-Francorchamps weiter.