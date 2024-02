Bourigeaud-Triplepack zu wenig: Milan im EL-Achtelfinale

Trotz einer Niederlage bei Stade Rennes qualifiziert sich AC Milan für das Achtelfinale der UEFA Europa League. Nach dem 3:0-Heimsieg der Rossoneri vor einer Woche reicht Milan eine knappe 2:3-Niederlage für das Weiterkommen.

Stade Rennes geht durch Benjamin Bourigeaud in der elften Minute in Führung, doch elf weitere Minuten später kann Luka Jovic für Milan zum 1:1-Halbzeitstand verkürzen.

In der zweiten Hälfte können die Franzosen durch einen strittigen Elfmeter in der 54. Minute durch Bourigeaud wieder in Führung gehen. Rafael Leao tanzt sich durch die Abwehr von Rennes und gleicht in der 58. Minute erneut aus.

In der 68. Minute dann der nächste Elfmeter für Rennes, erneut nimmt sich Bourigeaud den Elfmeter und verwandelt zur 3:2-Führung und schnürt seinen Triplepack. Doch für das Einziehen ins EL-Achtelfinale reichte der Sieg aufgrund der schwachen Leistung in Mailand nicht.

Der Ex-Salzburger Noah Okafor wurde zur 61. Minute für Milan-Torschütze Leao eingewechselt.

Die Tore im Video:

1:0 – Benjamin Bourigeaud (11.)

1:1 – Luka Jovic (22.)

2:1 – Benjamin Bourigeaud (54., Elfmeter)

2:2 – Rafael Leao (58.)

3:2 – Benjamin Bourigeaud (68., Elfmeter)

