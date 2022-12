Boxing Day in England: Die Rückkehr der Premier League aus der WM-Pause live und exklusiv bei Sky

Sky überträgt von Montag bis Mittwoch (26.-28.12.) alle zehn Partien des 17. Spieltags live und exklusiv

Die Begegnungen am Montag (26.12.) ab 15:30 Uhr präsentiert Sky zusätzlich auch in der Boxing Day Konferenz

Das „Match of the Week“ Aston Villa – FC Liverpool mit Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld am Montag (26.12.) ab 18:00 Uhr live

Zehn Stunden Boxing Day live nonstop für alle Sky Kund:innen: neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Premier League werden die Konferenz sowie drei Einzelspiele am 26.12. auch auf Sky Showcase ausgestrahlt

„Welcome Back!“ – das Spezial zur Rückkehr der Premier League mit Toni Tomic am Donnerstag (22.12.) um 13:00 Uhr auf Sky Sport Premier League

Wenn in fast allen Ligen Europas der Spielbetrieb über die Weihnachtszeit ruht, bietet die Premier League ihren Fans das volle Programm. Am sogenannten Boxing Day, dem zweiten Weihnachtstag, rollt in der Premier League traditionell der Ball – auch in diesem Jahr gut eine Woche nach dem WM-Finale in Katar.

Ob die fünf frisch gebackenen argentinischen Weltmeister, die aktuell in der Premier League unter Vertrag stehen, bereits mit von der Partie sein werden, ist noch offen. Fest steht, dass Sky alle zehn Partien des 17. Spieltags live und exklusiv übertragen wird.



Sieben Partien finden am Montag (26.12.) statt. Um 13:20 Uhr eröffnen der FC Brentford und Tottenham Hotspur den Spieltag und knapp zehn Stunde Live-Fußball am Stück. Ab 15:30 Uhr folgen vier weitere Begegnungen, die Sky sowohl als Einzelspiele als auch in der Boxing Day Konferenz zeigt. Das „Match of the Week“ steht im Anschluss auf dem Programm. Wenn der FC Liverpool bei Aston Villa zu Gast ist, berichten Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky Experte René Adler und Raphael Honigstein ab 18:00 Uhr live. Komplettiert wird der Boxing Day ab 20:50 Uhr von der Partie des Tabellenführers FC Arsenal gegen den Stadtrivalen West Ham United.



Als besonderer Service werden am 26. Dezember alle Sky Kund:innen die Möglichkeit haben, zehn Stunden Premier League live zu erleben. Ab 13:20 Uhr werden das Einzelspiel, die anschließende Boxing Day Konferenz, das „Match of the Week“ und das abschließende Arsenal-Spiel neben Sky Sport Premier League auch auf dem Sender Sky Showcase ausgestrahlt, der sowohl im Entertainment-Paket auf Sky Q enthalten als auch auf dem flexiblen Streamingdienst Sky X verfügbar ist.