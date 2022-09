via

via Sky Sport Austria

Der SC Braga hat am zweiten Spieltag der UEFA Europa League den zweiten Sieg gefeiert. Gegen Union Berlin gab es zu Hause einen knappen 1:0-Heimerfolg.

Das entscheidende Tor fiel in der 77. Minute durch Vitor Carvalho. Union verliert die zweite Partie in der Europa League in Folge und hat noch keine Punkte sammeln können.

Die Tore im Video:

1:0 – Vitor Carvalho (77.)

(SID) / Bild: Imago