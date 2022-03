Brajkovic mit Davidson in „March Madness“

Für Luka Brajkovic erfüllt sich zum Abschluss seiner Basketball-Karriere am College „ein Traum“.

Der 22-jährige Vorarlberger nimmt mit den Davidson Wildcats am als „March Madness“ bekannten NCAA-Turnier der 64 besten Universitätsteams der USA teil. In der ersten Runde geht es am Freitag in Greenville, South Carolina gegen Michigan State. Der Sieger trifft am Sonntag auf den Gewinner aus Duke (mit Coach-Legende Mike Krzyzewski) gegen Cal State Fullerton.

Michigan State ist ein Team der starken Big-Ten-Conference. Die Spartans sind im Ast West der „March Madness“ als Nummer sieben gesetzt, die Wildcats als Nummer zehn. Brajkovic, „Spieler des Jahres“ in der Atlantic-10-Conference, hat die Teilnahme am NCAA-Turnier wiederholt als „das ultimative Ziel“ bezeichnet.

(APA)/Bild: GEPA