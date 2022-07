Brajkovic überraschend nicht bei Summer League dabei

Österreichs Basketball-Export Luka Brajkovic ist in der NBA Summer League nicht zum Zug gekommen. Dass der 23-jährige Vorarlberger für die seit Donnerstag (Ortszeit) laufenden Spiele in Las Vegas nicht berücksichtigt wurde, kam für Experten überraschend.

Brajkovic war zuletzt im NBA-Draft nicht zum Zug gekommen, der Power Forward erhoffte sich aber über die Summer League für einen Vertrag attraktiv zu machen.

Die Zukunft von Brajkovic dürfte nun in einem Engagement in Europa liegen. In seinem abschließenden Jahr am College in Davidson wurde er zum „Spieler des Jahres“ in der Atlantic-10-Conference der NCAA gewählt. Bei den Charlotte Hornets hat er sogar ein Pre-Draft-Workout bei einem NBA-Club absolviert.

(APA) / Bild: Imago