Brand im St. Jakob-Park: Massive Schäden bei Basel

Am vergangenen Freitagabend, den 10. April 2026, ist es im Kabinentrakt des Schweizer Erstligisten FC Basel im St. Jakob-Park zu einem schweren Brand gekommen. Die genaue Ursache ist zwar noch unklar, der Verein hat nun jedoch ein erstes Update zum Ausmaß der Schäden gegeben.

Erste Ermittlungen der Behörden liefen bis Dienstagvormittag, ehe das Gelände wieder freigegeben wurde. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen im Saunabereich aus und richtete massive Schäden an.

Die Auswirkungen sind laut Vereinsaussendung erheblich. Besonders der sogenannte „Trakt A“, in dem sich unter anderem Garderoben, Trainerbüros, der Physiobereich und die Recovery-Zone befinden, wurde schwer getroffen. Trotz der Tatsache, dass sich die Flammen laut aktuellem Stand auf den Saunabereich beschränkten, führten Russ und Rauch zu großflächigen und irreparablen Schäden. Nach ersten Einschätzungen wird in diesem Bereich von einem Totalschaden ausgegangen.

Auch Schäden im Mixed- und Gästebereich

Auch andere Teile des Kabinentrakts sind betroffen. Im „Trakt B“, zu dem etwa die Mixed Zone, die Gästekabine sowie die Schiedsrichterkabine zählen, haben sich ebenfalls Russ und Rauch ausgebreitet. Hier besteht jedoch noch Hoffnung, dass zumindest einzelne Bereiche erhalten werden können. Genauere Analysen sollen in den kommenden Tagen folgen.

Dass nicht der gesamte Katakombenbereich zerstört wurde, ist mehreren Faktoren zu verdanken. Die Brandmeldeanlage funktionierte ebenso wie die Brandschutztüren und Lüftungsklappen. Zudem reagierten die Einsatzkräfte schnell und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Basel will Heimspiele wie geplant austragen

Für den FC Basel steht nun die Organisation des Spielbetriebs im Fokus. Die verbleibenden drei Heimspiele der Saison sollen wie geplant stattfinden. Allerdings ist derzeit davon auszugehen, dass die betroffenen Katakomben bis Saisonende nicht mehr genutzt werden können. Der Klub arbeitet daher intensiv an Alternativen und hat bereits erste provisorische Lösungen ins Auge gefasst.

Der Verein hat am Mittwoch ausgewählte Bilder veröffentlicht, um das Ausmaß der Schäden zu zeigen.

Vom Brand zerstört: Aktuelle Bilder aus dem St.-Jakob-Park

(Red./FC Basel) / Bilder: FC Basel