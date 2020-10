Bratislava feiert klaren Auswärtssieg gegen Black Wings

Die Black Wings Linz kassierten eine 2:5-Heimniederlage gegen Bratislava.

Linz ging durch Andreas Kristler im Powerplay in Führung (13.). Doch in der Folge scorte der Liga-Neuling aus Bratislava und feierte mit 5:2 (Stefan Gaffal traf im Finish für die Black Wings/59./PP) im vierten Match den ersten Sieg nach regulärer Spielzeit. Damit gaben die Slowaken die rote Laterne an den VSV ab. Die Villacher verloren trotz dreimaliger Führung auch ihr drittes Heimspiel. Das Schlussdrittel ging mit 2:0 an Fehervar.

Die Tore im VIDEO:

Die 1:0-Führung der Black Wings durch Kristler

Video enthält Produktplatzierungen

Bohunicky gleicht für Bratislava aus

Video enthält Produktplatzierungen

Hults trifft nach einem Gestocher zum 1:2

Video enthält Produktplatzierungen

Ahl erhöht auf 1:3

Video enthält Produktplatzierungen

Der nächste Capitals-Treffer durch Suja

Video enthält Produktplatzierungen

Der fünfte Bratislava-Treffer durch Lapsansky

Video enthält Produktplatzierungen

Gaffal mit dem Ehrentreffer zum 2:5

Video enthält Produktplatzierungen

Bratislava-Torschütze Filip Ahl im Interview

Video enthält Produktplatzierungen

Julian Pusnik (Black Wings) über die Niederlage

Video enthält Produktplatzierungen

(APA).

Beitragsbild: GEPA