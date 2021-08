Bremer SV gegen den FC Bayern München: der Abschluss der 1. Runde des DFB-Pokals am Mittwoch live bei Sky

Moderator Patrick Wasserziehr und Kommentator Wolff-Christoph Fuss berichten am Mittwoch ab 19:45 Uhr auf Sky Sport 1 live

Ab heute erstmals auch der DFB-Pokal der Frauen live bei Sky: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Bocholt mit Olympiasiegerin Lena Goeßling, Moderatorin Nele Schenker und Kommentator Hannes Herrmann ab 18:15 Uhr auf Sky Sport 2

Wien, 23. August 2021 – Mehr „David gegen Goliath“ ist kaum möglich: Wenn der Bremer SV zum Abschluss der 1. Runde des DFB-Pokals am Mittwochabend den FC Bayern München empfängt, trifft der fünftklassige Bremen-Ligist auf den Deutschen Rekordmeister und Rekordpokalsieger.

Die Hansestädter nehmen zum zehnten Mal in ihrer Vereinsgeschichte am DFB-Pokal teil. Bei der letzten Teilnahme vor fünf Jahren scheiterten sie mit 0:7 am damaligen Bundesligisten SV Darmstadt 98. Der 20-fache Pokalsieger FC Bayern München erlebte in der Vorsaison erstmals nach vielen Jahren wieder ein frühes Aus, als er in der 2. Runde bei Holstein Kiel verlor – in den elf vorangegangenen Spielzeiten hatten die Münchener immer mindestens das Halbfinale erreicht.

Sky überträgt die Partie am Mittwoch live. Ab 19:45 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer auf Sky Sport 1, Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss.

Auch in der Saison 2021/22 überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, wahlweise als Einzelspielen und in der exklusiven Original Sky Konferenz.

Die 2. Runde steht am 26. und 27. Oktober auf dem Programm.

Alle Spiele des DFB-Pokals bis 2026 live bei Sky

Sky bleibt auch in Zukunft Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt vier weitere Jahre alle Spiele des DFB-Pokals live. Mit der neuen Vereinbarung bleibt Sky bis mindestens einschließlich der Saison 2025/26 das Zuhause des DFB-Pokals. Ab der Saison 2022/23 wird Sky weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen auch in der exklusiven Original Sky Konferenz zeigen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Vereins im DFB-Pokal live erleben.

Ab heute erstmals auch der DFB-Pokal der Frauen live bei Sky

Ab dieser Saison überträgt Sky erstmals auch den DFB-Pokal der Frauen live. In jeder Runde des Wettbewerbs wird Sky ein Topspiel live übertragen. Von der ersten Runde bis einschließlich des Finals in Köln stehen somit insgesamt sechs Live-Übertragungen auf dem Programm.

Den Auftakt macht heute Abend die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Bocholt ab 18:15 Uhr auf Sky Sport 2. Olympiasiegerin Lena Goeßling, Sky Moderatorin Nele Schenker und Kommentator Hannes Herrmann führen durch den Pokalabend.

Artikelbild: Imago