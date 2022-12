via

via Sky Sport Austria

Brighton Hove & Albion konnte am Boxing-Day einen 3:1-Auswärtssieg gegen Ex-Hasenhüttl Klub Southampton einfahren.

Bereits in der ersten Halbzeit konnte Brighton eine 2:0-Führung herausspielen, in der zweiten Halbzeit legte March noch einmal nach. Ward-Prowse gelang in der 74. Minute zwar noch der Anschlusstreffer, beim 3:1-Endstand blieb es aber dann.

Bild: Imago