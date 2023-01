March und Welbeck schießen Liverpool in die Krise!

via

Sky Sport Austria

Der FC Liverpool verliert nach dem Spiel gegen Brentford auch das zweite Auswärtsspiel in Folge gegen Brighton & Hove Albion. Solly March und Danny Welbeck fixierten den 3:0-Sieg über die Reds.

Jürgen Klopp und seine Reds müssen den nächsten Dämpfer in der Fremde einstecken. Nach dem enttäuschenden 1:3 bei Brentford, muss sich der FC Liverpool auch bei Brighton geschlagen geben. Der entscheidende Mann des Spiels war Solly March. Mit seinem dritten und vierten Premier League-Treffer brachte er sein Team mit 2:0 in Front. Welbeck fixierte schlussendlich den 3:0-Heimsieg. Mit diesem Erfolg überholt das Team von Roberto de Zerbi die Liverpooler in der Tabelle.

