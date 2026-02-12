Brisantes Derbywochenende! Die ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Austria Wien gegen Rapid am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag die Matches GAK – Red Bull Salzburg und Blau-Weiß Linz – WAC

Am Samstag das Oberösterreich-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK sowie die Spiele TSV Hartberg – SCR Altach und WSG Tirol – Sturm Graz

Die Sky Experten am Wochenende: Thomas Silberberger am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Nach dem Rückrundenauftakt, steht bereits das nächste Highlight bevor: Austria Wien empfängt den SK Rapid zum zweiten Wiener Stadtduell der Saison. Und auch in Oberösterreich steigt am Samstag mit dem Duell zwischen der SV Ried und dem LASK ein weiteres Derby. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Das Wiener Derby zwischen Austria Wien und Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag herrscht in Wien Derby-Stimmung: Austria empfängt den SK Rapid zum zweiten Saisonduell. Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Veilchen in Hütteldorf mit 3:1 für sich – damals noch ohne Auswärtsfans. Schaffen es die Hütteldorfer, mit der Unterstützung ihrer Fans die Serie von sechs Ligaspielen ohne Sieg ausgerechnet in Favoriten zu beenden? Oder kann die Mannschaft von Stephan Helm das Selbstvertrauen nach dem Auswärtserfolg gegen Salzburg am vergangenen Wochenende nutzen und erneut triumphieren? Die Antworten auf diese Fragen gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt der GAK den Tabellenführer Salzburg. Die Rotjacken mussten sich am vergangenen Spieltag mit einem 2:2 gegen den WAC zufriedengeben, während die zuvor ungeschlagene Heimserie der Salzburger gegen Austria Wien durch eine 0:2-Niederlage endete. Um die Tabellenführung zu behaupten, benötigt Salzburg Punkte gegen den Vorletzten. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich empfängt das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz den WAC. Die Linzer belegen nach der 0:1-Niederlage gegen Altach weiterhin den letzten Platz und konnten aus den vergangenen neun Partien lediglich einen Punkt holen. Gegen die Lavanttaler, die unter Trainer Ismail Atalan in fünf Begegnungen vier Zähler sammelten, soll nun endlich wieder ein voller Erfolg gelingen. Ob dieser Plan aufgeht, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Andreas Herzog mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Der Einzelvorlauf zum Wiener Derby startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Oberösterreich-Duell zwischen der SV Ried und dem LASK live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Auch in Oberösterreich kommt es zum Derby, wenn am Samstag die SV Ried auf den LASK trifft. Nach der 0:1-Niederlage gegen Meister Sturm ist Ried aus den Top sechs gefallen, möchte sich aber direkt wieder zurückkämpfen. Dafür müssten die Innviertler den LASK besiegen, der unter Trainer Didi Kühbauer weiterhin ungeschlagen ist und punktgleich mit Salzburg auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Dieses Match sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Zeitgleich muss Sturm Graz auswärts bei der WSG Tirol antreten. Mit dem Sieg gegen Ried am vergangenen Wochenende konnten sich die Grazer an die Tabellenspitze heranarbeiten und liegen nun nur noch einen Punkt hinter Salzburg und dem LASK. Schafft es Fabio Ingolitsch mit seiner Mannschaft, drei Punkte in Tirol zu holen und weiter dranzubleiben? Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Im dritten Samstagsspiel stehen sich der TSV Hartberg und der SCR Altach gegenüber. Die Hartberger erkämpften zuletzt ein Remis gegen Rapid, während die Vorarlberger Blau-Weiß Linz mit 1:0 besiegen konnten. Für beide Mannschaften ist ein Platz unter den Top sechs weiterhin möglich – welche Mannschaft sammelt wichtige Punkte? Dieses Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 14. Februar 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 15. Februar 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

Grazer AK 1902 – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA