Broos nicht mehr Nationaltrainer Südafrikas

Der 74-Jährige habe sein Amt niedergelegt, bestätigte ein Vertreter des südafrikanischen Verbands der Nachrichtenagentur AFP. Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hatte der Belgier Südafrika zum ersten Mal überhaupt in die K.o.-Phase geführt, war im Sechzehntelfinale aber an den Kanadiern gescheitert (0:1).

Broos hatte seinen Abschied bereits wenige Tage zuvor gegenüber der belgischen Zeitschrift Humo angekündigt und erklärt, Verbandspräsident Danny Jordaan wolle ihn in anderer Rolle behalten. Das berichtete auch AFP. Als möglicher Nachfolger auf der Bank gilt der ehemalige Nationaltrainer Pitso Mosimane, der Südafrika schon 2010 als damaliger Co-Trainer nach der WM im eigenen Land übernommen hatte.

Nach dem Ausscheiden hatte Broos bereits angekündigt, die WM sei sicher seine letzte gewesen, sich aber noch nicht konkret zu seiner unmittelbaren Zukunft geäußert. Eine weitere Zusammenarbeit hatte er nicht ausgeschlossen. „Ich stehe immer zur Verfügung, wenn Menschen einen Rat brauchen“, hatte Broos gesagt.