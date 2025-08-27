Brügge, Kopenhagen und Benfica komplettieren CL-Ligaphase

Brügge, der FC Kopenhagen und Benfica komplettieren die Ligaphase des diesjährigen Champions-League-Saison!

Die Belgier setzen sich fulminant mit einem 6:0 gegen die Glasgow Rangers durch und ziehen mit einem Gesamtscore von 9:1 in die Ligaphase ein.

Der FC Kopenhagen feiert einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Basel – das Hinspiel endete 1:1.

Benfica feiert zudem einen entscheidenden 1:0-Sieg im Rückspiel, um sich gegen Fenerbahce Istanbul durchzusetzen.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Nicolo Tresoldi (5.)

2:0 Hans Vanaken (32.)

3:0 Joaquin Seys (41.)

4:0 Joaquin Seys (45.)

5:0 Aleksandar Stankovic (45.+2)

6:0 Christos Tzolis (50.)

1:0 Andreas Cornelius (46.)

2:0 Youssoufa Moukoko (84./Elfmeter)

(Red.) / Bild: Imago