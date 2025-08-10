Brutalo-Foul an Kitano: Salzburg gibt Verletzungsupdate

Einen Tag nach dem Foul an Sota Kitano hat Red Bull Salzburg neue Details zur Verletzung des Japaners bekannt gegeben.

Wie die Mozartstädter am Sonntag mitteilten, hat Kitano eine starke Prellung sowie eine Rissquetschwunde im rechten Knöchel erlitten. Eine genaue Ausfallzeit nannten die Salzburger nicht, laut Klubangaben fällt der Sommerneuzugang „auf unbestimmte Zeit“ aus.

Kitano wurde am Samstagabend im Heimspiel gegen den GAK (5:0) im Kampf um den Ball von Gegenspieler Sadik Fofana hart am Knöchel getroffen und musste unter großen Schmerzen sowie mit einer offenen Wunde per Trage vom Feld gebracht werden.

Dass Kitano eine noch schlimmere Verletzung vermieden haben könnte, ließen bereits Bilder am Samstagabend vermuten. Schon während der zweiten Hälfte und auch nach dem Spiel war er auf Krücken wieder mit von der Partie. Auch ein Lächeln auf den Lippen war beim 20-Jährigen schon wieder zu sehen.

„Komplett dummes Foul“: Silberberger kritisiert Rotsünder Fofana

Bild: GEPA